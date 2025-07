Venezuela repatria sete crianças separadas de seus pais nos EUA

A Venezuela repatriou nesta sexta-feira (18) sete crianças que haviam sido separadas de seus pais durante processos de deportação dos Estados Unidos, anunciou o governo de Nicolás Maduro.

São "sete meninos e meninas" que chegaram à Venezuela vindos dos Estados Unidos, afirmou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, ao recebê-los junto com a primeira-dama Cilia Flores no Aeroporto Internacional de Maiquetía, que serve a capital Caracas.

"São crianças que foram resgatadas do sequestro ao qual estavam submetidas", acrescentou Cabello.