Alemanha bate França nos pênaltis e vai à semifinal da Eurocopa feminina

A ação, além do cartão vermelho após revisão no VAR, terminou em pênalti que Grace Geyoro converteu e abriu o placar para a França, mas Sjoeke Nüsken empatou para a Alemanha marcando de cabeça dez minutos depois.

A igualdade se manteve no placar até o final do tempo regulamentar e da prorrogação no estádio St Jakob Park, que será palco da final do torneio no dia 27 de julho.

Antes disso, a seleção alemã enfrentará a Espanha, atual campeã mundial, na próxima quarta-feira, em Zurique. A outra semifinal, um dia antes, será entre Inglaterra e Itália, em Genebra.

