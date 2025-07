Atropelamento em frente a boate em Los Angeles deixa 30 feridos

"Contudo, ele não pode sair, está sob custódia do Departamento de Polícia de Los Angeles, e estamos avaliando neste momento acusações como tentativa de assassinato e agressão com arma letal", acrescentou Carranza.

As autoridades estão à procura de um homem armado que atirou no motorista do veículo antes de fugir a pé.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram pessoas em pânico correndo para fora da boate e vítimas caídas na calçada, manchada de sangue. Algumas pessoas choravam nas proximidades.

"A investigação preliminar indica que um veículo atingiu a multidão por razões ainda desconhecidas", afirmou o LAPD em comunicado.

"Quando os agentes chegaram, encontraram o motorista sendo agredido por transeuntes e constataram que ele tinha um ferimento à bala", acrescentou.

Mais de 100 bombeiros foram enviados ao local do atropelamento.