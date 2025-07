Defensa Civil de Gaza reporta 26 mortos perto de centros de ajuda

Segundo Basal, os disparos foram lançados nas proximidades de centros administrados pelo Fundo Humanitário de Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiado pelos Estados Unidos e Israel.

Uma testemunha contou à AFP que, antes do amanhecer, seguia com cinco parentes a um desses centros no sul de Khan Younis para buscar comida, quando "soldados israelenses" começaram a atirar. "Meus familiares e eu não conseguimos nada", disse Abdul Aziz Abed, de 37 anos. "Todos os dias vamos lá e só recebemos balas", lamentou.

Contatado pela AFP, o Exército israelense informou que estava "investigando" esses relatos.

O GHF começou a operar no território no final de maio, após dois meses e meio de bloqueio imposto por Israel à entrada de toda a ajuda humanitária, apesar dos alertas da ONU e de ONGs para o risco iminente de fome.

No dia anterior, Basal havia relatado a morte de 10 pessoas, nove delas perto de um centro do GHF, por tiros israelenses no sul e no norte do território.

- "Perigo iminente de morte" -

As Nações Unidas e as principais organizações humanitárias se recusam a colaborar com o GHF, alegando que serve a objetivos militares israelenses e viola princípios humanitários básicos.