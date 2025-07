Lula critica sanções dos EUA a ministros do STF como 'medida arbitrária'

"A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações", acrescentou no texto também divulgado na rede social X.

Os Estados Unidos impuseram as sanções horas após Bolsonaro ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica e permanecer em Brasília por supostamente obstruir o processo ao qual responde por conspirar para anular os resultados das eleições de 2022, nas quais foi derrotado por Lula.

O STF também determinou que o ex-presidente (2019-2022) não se aproximasse de embaixadas ou autoridades estrangeiras, nem usasse redes sociais.

Bolsonaro, que afirma ser inocente, denunciou uma "humilhação" por parte dos ministros.

O julgamento do ex-presidente de extrema direita desencadeou uma crise diplomática entre Washington e Brasília.

O STF "criou um complexo de perseguição e censura tão amplo que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para atingir os americanos", disse o secretário de Estado Marco Rubio em um comunicado na sexta-feira.