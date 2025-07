Polícia prende suspeito de atropelar multidão em Los Angeles

A polícia de Los Angeles informou neste sábado (19) que deteve o suspeito de atropelar com um automóvel um grupo de pessoas reunidas em frente a uma casa noturna em Hollywood na madrugada, um incidente que deixou por volta de 30 feridos.

O motorista "foi levado ao hospital, está sendo operado e seu estado é estável. Contudo, ele não pode sair, está sob custódia do Departamento de Polícia de Los Angeles [LAPD, na sigla em inglês] e, neste momento, estamos avaliando acusações como tentativa de assassinato e agressão com arma letal", disse à emissora CBS Lillian Carranza, funcionária do LAPD.

