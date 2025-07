Reino Unido prende dezenas de apoiadores do grupo proibido Palestine Action

Dezenas de simpatizantes do Palestine Action foram presos neste sábado (19) no Reino Unido durante manifestações de apoio ao grupo propalestino, proibido no início de julho e classificado como "organização terrorista", segundo a polícia britânica e os organizadores dos protestos.

Cerca de 55 pessoas foram detidas na Parliament Square, no bairro de Westminster, em Londres, por exibirem "faixas em apoio ao Palestine Action, grupo atualmente proibido", informou a polícia da capital pela rede X.

De acordo com o movimento Defend Our Juries, que também organizou protestos em Edimburgo, Bristol e Manchester, "cerca de 100 pessoas foram presas no Reino Unido" neste sábado, o que eleva o total de detenções para "cerca de 200" desde que o Palestine Action foi proibido.