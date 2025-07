Sétimo dia de combates mortais na Síria apesar de apelos por cessar-fogo

- "Cova coletiva" -

Omar Obeid, médico do hospital público de Sweida, o único ainda em funcionamento na cidade, de segunda a sexta-feira, disse que "mais de 400 corpos" chegaram, incluindo crianças e idosos.

"Isto não é mais um hospital, é uma cova coletiva", disse outro funcionário do hospital municipal, que não tem água nem eletricidade e as comunicações estão cortadas.

Esses confrontos representam um dos principais desafios para o novo governo sírio liderado por Al-Sharaa em um país marcado por quase 14 anos de guerra civil.

O novo líder prometeu proteger as minorias neste país diverso, mas esses incidentes, juntamente com os assassinatos, meses antes, de seguidores alauítas (o ramo do islamismo ao qual Assad pertencia), minam esse compromisso.

A comunidade drusa da Síria, com grande concentração em Sweida, contava com cerca de 700.000 pessoas antes do início da guerra civil em 2011. Essa minoria também está presente no Líbano, em Israel e nas Colinas de Golã da Síria, ocupadas desde 1967.