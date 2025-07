Singapura é alvo de grave ciberataque; China nega acusações

"Posso dizer que o ataque é grave e está em curso. Foi atribuído ao grupo UNC3886", afirmou.

Embora não tenha detalhado quem estaria por trás do grupo, o UNC3886 foi identificado pela Mandiant - empresa de cibersegurança de propriedade da Google - como um grupo de ciberespionagem ligado à China, envolvido em ataques em escala global.

A embaixada da China em Singapura afirmou no sábado estar "disposta a continuar cooperando com todas as partes, incluindo Singapura, para proteger conjuntamente a cibersegurança".

Segundo o ministro do Interior, a Agência de Cibersegurança de Singapura e as autoridades competentes estão atuando para conter a situação.

O APT é um tipo de ciberataque altamente sofisticado que, contando com recursos substanciais, costuma ter como alvo o roubo de informações sensíveis e a interrupção de serviços essenciais como saúde, telecomunicações, água, transporte e energia, explicou Shanmugam.

