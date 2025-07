Trump insiste que instalações nucleares do Irã foram destruídas

Os bombardeios americanos com mísseis e bombas ocorreram em 22 de junho e atingiram o programa nuclear iraniano, incluindo a instalação de enriquecimento de urânio em Fordo, ao sul de Teerã, e os complexos nucleares de Isfahan e Natanz.

Os ataques, realizados em paralelo a uma ofensiva israelense contra infraestrutura nuclear e militar iraniana, foram apresentados por Washington como um golpe final contra o que classificam como um esforço secreto de anos do Irã para desenvolver armas nucleares.

Teerã, no entanto, nega ter intenções bélicas e defende seu programa de energia nuclear com fins civis.

Apesar das declarações de Trump sobre a destruição total, vários veículos americanos relataram uma situação mais complexa.

O mais recente foi a emissora NBC News, que divulgou na sexta-feira uma avaliação militar segundo a qual apenas uma das três instalações foi de fato praticamente destruída.

De acordo com a NBC, que ouviu cinco fontes com conhecimento do assunto, os outros dois locais seriam reparáveis e possivelmente aptos a retomar o enriquecimento de urânio nos próximos meses.