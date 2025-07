Turquia consegue repatriação de estátua de Marco Aurélio que estava nos EUA

"Trouxemos de volta o 'imperador filósofo' Marco Aurélio à terra a que pertence", acrescentou.

Segundo Ersoy, a decisão de repatriar essa obra única, que chegou a ser exibida nos Estados Unidos, foi tomada com base em análises científicas, documentos de arquivo e testemunhos.

"Graças à força combinada da diplomacia, do direito e da ciência, a iniciativa que conduzimos com a promotoria do distrito de Manhattan, em Nova York, e os serviços de segurança interna dos EUA representa mais que uma simples repatriação, é um sucesso histórico", comemorou o ministro.

A estátua, que está sem a cabeça, havia sido exposta no Museu de Arte de Cleveland entre abril e julho, pouco antes de seu retorno à Turquia.

