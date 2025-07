Acidente de trânsito no oeste do Equador deixa ao menos nove mortos

Ao menos nove pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito neste domingo (20) no oeste do Equador, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 5h (horário local; 7h em Brasília), quando uma caminhonete e um veículo utilitário esportivo colidiram frontalmente na estrada que liga as cidades de Manta, na costa, e Montecristi, conhecida pela produção de chapéus de palha toquilla.

"Presume-se uma invasão de faixa", declarou a jornalistas Juan Carlos Martillo, agente investigador da Comissão de Trânsito do Equador, ao lamentar "nove vítimas fatais confirmadas" e "dois feridos".