Buscas por sobreviventes de naufrágio que deixou 35 mortos continuam no Vietnã

As autoridades também anunciaram que "investigarão e esclarecerão a causa do incidente e aplicarão punições rigorosas às infrações cometidas", segundo comunicado publicado no site do governo.

- Familiares aflitos -

Tran Trong Hung, morador da região da baía de Ha Long, relatou à AFP que "o céu escureceu por volta das 14h" e que houve "queda de granizo do tamanho de dedos dos pés, acompanhada por chuvas torrenciais, trovões e relâmpagos".

Enquanto isso, familiares das vítimas do acidente aguardavam ansiosos no cais da famosa baía por notícias de seus entes queridos.

Frutas e flores foram deixadas em oferendas espontâneas às vítimas do naufrágio.

Hoang Quang saiu de Hanói durante a madrugada e viajou até a província de Quang Ninh em busca de informações sobre sua família, que estava a bordo.