Calma retorna ao sul da Síria após semana de violência que deixou 1.000 mortos

O cessar-fogo entre a Síria e Israel foi então acordado.

Neste domingo, comboios humanitários se preparavam para entrar na cidade, segundo correspondentes da AFP. Mas ainda não havia assistência médica, segundo um profissional de saúde local.

Os moradores, confinados em suas casas, estão sem eletricidade e água, e a comida começa a faltar.

"Até o momento, um total de 128.571 pessoas foram deslocadas desde o início das hostilidades", segundo um relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que afirmou que as partidas de Sweida "aumentaram significativamente em 19 de julho, com mais de 43.000 deslocados em um único dia".

Imagens da AFP mostraram combatentes tribais em Sweida no sábado, alguns com os rostos cobertos, disparando armas automáticas.

Um correspondente da AFP viu dezenas de casas e carros incendiados e homens armados queimando lojas após saqueá-las.