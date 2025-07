Defesa Civil de Gaza reporta 93 mortes por disparos israelenses contra palestinos que esperavam ajuda

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou neste domingo (20) que 93 palestinos morreram e dezenas ficaram feridos por "disparos israelenses" perto de centros de distribuição de ajuda humanitária no norte e no sudoeste do território palestino devastado pela guerra.

O porta-voz desta organização de primeiros socorros, Mahmoud Bassal, declarou à AFP que 93 pessoas morreram como resultado de "disparos da ocupação [Israel]", quando esperavam ajuda em diversos locais.

Segundo ele, 80 pessoas morreram na região de Zikim, a noroeste da Cidade de Gaza.