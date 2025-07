Fotos de nudez geradas por IA alimentam onda mortal de chantagem digital

A morte de Elijah desencadeou uma investigação sobre o uso de IA em chantagens sexuais, até então mais comum contra celebridades. O FBI reportou um "aumento assustador" nos casos de extorsão com conotação sexual contra menores nos Estados Unidos, cujas vítimas são, em geral, adolescentes entre 14 e 17 anos. Segundo a polícia federal, isso já provocou um "número alarmante de suicídios".

- Mercado florescente -

Um estudo recente da organização sem fins lucrativos Thorn, dedicada ao combate à exploração infantil on-line, apontou que 6% dos adolescentes americanos já foram vítimas diretas de fotos ou vídeos de nudez gerados por IA.

Segundo a Internet Watch Foundation (IWF), do Reino Unido, especializada no combate à exploração sexual online, as imagens produzidas com IA podem ser "suficientemente convincentes para causar danos, às vezes tão graves quanto imagens reais".

A fundação identificou a existência de um "manual para pedófilos" que incentiva o uso de sites de nudez para gerar conteúdo com o objetivo de chantagear menores. O autor afirma ter conseguido extorquir meninas de 13 anos.

Essas ferramentas geram lucro. Uma análise de 85 sites que vendem serviços de nudez estima que esse mercado pode movimentar até 36 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 200 milhões).