Irã diz ter substituído sistemas antiaéreos danificados na guerra contra Israel

"O inimigo sionista tentou destruir as capacidades de defesa do Irã, e alguns de nossos sistemas de defesa foram danificados no decorrer da guerra", declarou o vice-chefe de operações do exército iraniano, almirante Mahmoud Moussavi, segundo a Irna.

"Mas graças aos esforços de meus camaradas, os sistemas danificados foram substituídos e posicionados em locais previamente determinados", acrescentou, sem especificar quais equipamentos foram envolvidos nem quando isso ocorreu.

Segundo o Irã, mais de mil de seus cidadãos morreram durante o conflito, enquanto Israel reportou ao menos 28 mortos.