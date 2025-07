Ordem de evacuação israelense no centro de Gaza é 'golpe devastador', diz agência da ONU

A ordem "limitará a capacidade da ONU e de nossos parceiros de se movimentarem com segurança e eficácia dentro de Gaza, estrangulando o acesso humanitário quando ele é mais necessário".

Neste domingo, Israel retirou a permissão de residência do chefe do OCHA no país, Jonathan Whittall, que condenou diversas vezes as condições humanitárias em Gaza.

A campanha militar de Israel em Gaza matou 58.895 palestinos, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas. A ONU considera esses números confiáveis.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou a morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em números oficiais.

