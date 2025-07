Pelo menos nove mortos em bar no sudoeste do Equador

As organizações do narcotráfico estão se multiplicando no Equador, onde a taxa de homicídios aumentou de 6 por 100.000 habitantes em 2018 para 38 por 100.000 em 2024.

Após a recaptura, em junho, do maior traficante do país, Adolfo Macías, conhecido como Fito, que havia escapado de uma prisão de segurança máxima em 2024, a violência das gangues criminosas continua inabalável.

Esta semana, na província ocidental de Manabí, reduto de Fito e sua gangue, Los Choneros, pelo menos 20 pessoas morreram em vários massacres e assassinatos em diversas cidades, incluindo Manta, onde Fito foi recapturado.

Na tarde de sábado, o ministro do Interior, John Reimberg, anunciou o aumento da segurança na cidade, um dos principais portos pesqueiros do Equador, com 2.500 policiais "posicionados em pontos estratégicos".

Após sua prisão, Fito concordou em ser extraditado para os Estados Unidos. A Promotoria americana o acusa de tráfico de cocaína e armas.

O Equador, antes um oásis de paz na América Latina, é hoje um dos países mais violentos da região devido à guerra entre gangues que se aproveitam de seus portos estratégicos, de sua economia dolarizada e da corrupção de algumas autoridades.