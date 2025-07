Trump e sua influência sobre independência das instituições dos EUA

Para o consultor político Andrew Koneschusky, um freio aos poderes do presidente republicano poderia chegar, em última instância, nas urnas, com as eleições legislativas de meio de mandato em novembro de 2026, conhecidas como "midterms".

Mas o fato de as sondagens e a perspectiva de eleições serem as principais salvaguardas do Executivo "não é totalmente tranquilizador", admite Koneschusky.

rle/cyb/db/atm/rpr

© Agence France-Presse