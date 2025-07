Venezuela diz que libertação de venezuelanos em El Salvador foi negociada apenas com EUA

"As negociações ocorreram somente com os Estados Unidos da América, com o governo dos Estados Unidos da América", assegurou neste domingo o negociador e presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ao canal Telesur.

"Jamais, nem remotamente, passou por nossa cabeça falar com o palhaço", acrescentou, em referência ao presidente salvadorenho Nayib Bukele. "Era o pau-mandado de quem havia determinado a presença de venezuelanos nesse campo de concentração."

Na sexta-feira, ao falar sobre o processo que levou à troca, Bukele disse: "É difícil negociar com um verdadeiro regime tirânico, mas conseguimos."

Os venezuelanos repatriados foram enviados em março, sem julgamento, para o Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT, na sigla em espanhol), após serem acusados pelo governo Trump de pertencerem à organização criminosa Trem de Aragua.

Trump declarou esse grupo uma "organização terrorista" e invocou uma lei de inimigos estrangeiros de 1798 para expulsar os venezuelanos de forma rápida.

Rodríguez afirmou que, em três oportunidades anteriores à sexta-feira, acordaram com Washington a libertação dos detidos em El Salvador, mas nenhuma delas prosperou.