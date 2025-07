Agência da ONU afirma que funcionários emitem 'mensagens desesperadas de fome' em Gaza

A Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) informou hoje que estava recebendo "mensagens desesperadas de fome" de sua equipe em Gaza, em meio ao aumento dos níveis de desnutrição no território palestino.

A população de Gaza, de mais de dois milhões de pessoas, enfrenta extrema escassez de alimentos e outros itens essenciais. Médicos, a agência de defesa civil e a organização médica Médicos Sem Fronteiras (MSF) relataram um aumento nos casos de desnutrição nos últimos dias.

Em uma publicação no X, a UNRWA observou que a escassez no território palestino fez com que os preços dos alimentos aumentassem 40 vezes, enquanto a ajuda armazenada em seus depósitos fora de Gaza poderia alimentar "toda a população por mais de três meses".