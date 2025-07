Alcaraz desiste de disputar Masters 1000 de Toronto devido a problemas musculares

"Tenho alguns pequenos problemas musculares e preciso me recuperar física e mentalmente para o que vem a seguir. Peço desculpas ao torneio e aos meus fãs no Canadá, e nos vemos no ano que vem", acrescentou Alcaraz, cujo melhor resultado neste torneio foram as quartas de final de 2023.

A desistência do ex-número um do mundo segue as já anunciadas pelo próprio Sinner, o sérvio Novak Djokovic e o britânico Jack Draper.

O Masters de Toronto, que será disputado de 27 de julho a 7 de agosto, é o primeiro grande evento do circuito americano de quadra dura.

Alcaraz, Sinner e Djokovic ainda terão a oportunidade de participar do Masters 1000 de Cincinnati como preparação para o US Open (de 24 de agosto a 7 de setembro), o último torneio do Grand Slam do calendário.

gbv/cl/aam

© Agence France-Presse