Ann-Katrin Berger, a goleira alemã que superou o câncer e agora brilha na Eurocopa

No ano passado, na disputa por penalidades das quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, ela defendeu dois chutes canadenses antes de converter o decisivo. A Alemanha conquistou o bronze após derrotar a Espanha (1 a 0), a quem reencontrará nas semifinais na quarta-feira, em Zurique.

A 'Mannschaft' resistiu quase toda a partida com uma jogadora a menos (6 a 5 após um empate em 1 a 1), depois de Kathrine Henrich ter sido expulsa aos 13 minutos devido a um puxão de cabelo inexplicável em Griedge Mbock.

A Alemanha, potência dominante na Eurocopa feminina, com oito títulos em 13 edições (a última em 2013), está agora a dois passos de reconquistar o trono continental.

"Passo a passo. Primeiro comemoramos, depois focamos na Espanha, uma adversária muito difícil. Todas deram o seu máximo e precisamos nos recuperar", disse Berger, se referindo ao excesso de esforço de sua equipe.

A ex-goleira do Chelsea é companheira de equipe da artilheira do torneio, Esther González (quatro gols), no Gotham FC, em Nova York, desde o ano passado. Elas vão se reencontrar nas semifinais.

- Sem olhar para o passado -

Berger está desfrutando da maturidade esportiva com a experiência de manter sua carreira na elite do futebol feminino, apesar do câncer de tireoide sofrido em 2017 e que reapareceu em 2022, logo após a derrota para a Inglaterra na final da Eurocopa 2022.