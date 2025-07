Ao menos 20 mortos após queda de avião militar em escola de Bangladesh

Segundo o Exército, o piloto havia tentado desviar das áreas povoadas da capital.

"Havia dois aviões de combate [no céu], um caiu aqui na parte [do prédio] onde estava acontecendo uma aula de inglês para alunos do ensino fundamental", relatou Shafiur Rahman Shafi, um estudante de 18 anos que estava então no pátio.

"Houve um grande estrondo. Sentimos um abalo como um terremoto e depois tudo pegou fogo", acrescentou, ao detalhar que "muitos alunos pequenos e professores ficaram feridos".

As equipes de resgate foram destacadas para o local, onde continuavam retirando as vítimas dos escombros em macas, observou um fotógrafo da AFP.

O líder interino Muhammad Yunus expressou "profunda tristeza e dor" pelo incidente em uma postagem no X.

"A perda sofrida pela Força Aérea, os estudantes, pais, professores e funcionários da Milestone School and College, bem como outros afetados por este acidente, é irreparável", afirmou Yunus.