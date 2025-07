Aos 45 anos, Venus Williams retorna às quadras com vitória em duplas em Washington

"Deu muito trabalho. Treinei durante meses para chegar a este momento, mas nada é uma garantia. Você não vence até que o ponto final termine", comentou. "Mas é importante compartilhar essas emoções com as pessoas".

Por sua vez, Eugenie Bouchard, que se aposentará do tênis na próxima semana, diante de sua torcida no Aberto do Canadá, ficou satisfeita com este último encontro com Williams.

"Jogar contra ela pela última vez é divertido e especial", disse ela. "Ela é 14 anos mais velha que eu e continua se esforçando. Tenho muito respeito por ela. Ela é uma verdadeira lenda".

No masculino, o australiano Nick Kyrgios também retornou à ação no primeiro dia do torneio ATP 500 em Washington.

Kyrgios, que estava fora de ação há quatro meses, fez dupla com o francês Gael Monfils na derrota por 6 a 2 nas duplas contra o também francês Edouard Roger-Vasselin e o monegasco Hugo Nys.

