Após Matheus Cunha, Manchester United contrata atacante Bryan Mbeumo

Ele tinha apenas uma temporada restante de contrato com os 'Bees', onde formou uma dupla letal com Yoane Wissa.

Mbeumo é o segundo reforço do Manchester United nesta janela do verão europeu, depois do centroavante brasileiro Matheus Cunha, comprado por cerca de US$ 86 milhões (R$ 478,7 milhões) do Wolverhampton.

O time do norte da Inglaterra foi severamente prejudicado por sua ineficiência no ataque na temporada passada, que terminou com desastrosos 44 gols em 38 partidas, sua pior marca desde a criação da Premier League em 1992.

O rendimento dos atacantes Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee foi insuficiente, assim como o de Marcus Rashford, que foi dispensado do time e depois emprestado ao Aston Villa na janela de transferências do inverno europeu.

O capitão Bruno Fernandes, meia-atacante, foi o único jogador ofensivo com bons números. O português teria rejeitado recentemente uma oferta significativa do clube saudita Al Hilal para permanecer em Old Trafford.

Com Matheus Cunha e Mbeumo, o Manchester United mostra que mantém sua força pelo menos no papel, apesar do clima tenso e da ausência de competições europeias a serem disputadas na próxima temporada.