Argentina vence Peru (1-0) e vai às semifinais da Copa América feminina

A seleção peruana encerrou sua participação no torneio sem pontuar e na última colocação do grupo, que inclui Equador e Uruguai (ambos com 4 pontos) e Chile (3).

"Se não sofrermos, não somos argentinos", brincou Yamila Rodríguez após a vitória apertada.

A atacante marcou seu primeiro gol na competição. "Finalmente, graças a Deus. Vocês não sabem quanto tempo eu esperei por isso", disse ela.

Sánchez também observou que "jogamos bem, mas futebol é colocar a bola no gol, e elas (as argentinas) conseguiram no final".

A goleira se disse "triste" porque o Peru "merecia mais" e afirmou que o futebol feminino em seu país "cresceu muito, e estou feliz e tranquila com isso".

Nos acréscimos (90'+8), segundos antes do apito final, a Argentina perdeu um pênalti após uma falta cometida pela peruana Scarleth Flores sobre Troncoso.