Avião comercial evita por pouco colisão com bombardeiro B-52 nos EUA

Um avião comercial da Delta operado pela companhia aérea SkyWest evitou por pouco uma colisão com um bombardeiro americano B-52 graças a uma manobra brusca do piloto, segundo vídeos gravados por passageiros e publicados nas redes sociais.

O avião, vindo de Minneapolis, em Minnesota (norte), estava prestes a aterrissar na sexta-feira em Minot, na Dakota do Norte, quando o piloto mudou de direção.

"'Vire à direita', me disse a torre de controle. Eu disse 'há um avião ali' e (a torre) me disse 'vire à esquerda'", ouve-se o piloto dizer em um vídeo gravado por uma passageira, publicado no Instagram.