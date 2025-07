Casa Branca toma represálias contra Wall Street Journal por caso Epstein

A Casa Branca excluiu nesta segunda-feira (21) o The Wall Street Journal (WSJ) de um grupo de jornalistas que cobrirão a próxima visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Escócia, após o jornal ter atribuído a ele uma mensagem de aniversário destinada a Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais.

Na sexta-feira, Trump processou o WSJ e o magnata da mídia Rupert Murdoch por pelo menos 10 bilhões de dólares (R$ 5,5 bilhões) por causa dessa mensagem, que ele nega ter escrito.

Tudo isso ocorre em meio a pressões vindas de suas próprias bases, que acusam seu governo de encobrir detalhes do caso Epstein, encontrado morto em sua cela antes do julgamento, para proteger as elites.