CIJ emitirá seu tão aguardado parecer consultivo sobre a mudança climática

Quais são as obrigações dos Estados, de acordo com o direito internacional, de proteger a Terra das emissões de gases de efeito estufa?

Quais são as consequências jurídicas dessas obrigações quando os Estados, "por meio de seus atos e omissões, causam danos significativos ao sistema climático"?

A segunda pergunta diz respeito às responsabilidades dos Estados pelos danos causados a países pequenos e mais vulneráveis e suas populações, particularmente aqueles ameaçados pela elevação do nível do mar e por eventos climáticos extremos em regiões como o oceano Pacífico.

- "Davi contra Golias" -

As economias avançadas e os países em desenvolvimento se enfrentaram na CIJ durante as audiências do caso em dezembro, no que foi descrito como uma batalha de "Davi contra Golias".

O tribunal ouviu mais de 100 petições, um recorde. Muitas delas vieram de pequenos Estados que compareceram ao tribunal pela primeira vez.