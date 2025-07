Dois representantes talibãs colaborarão na Alemanha com expulsões para o Afeganistão

O porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius, disse que "no âmbito das conversas com os talibãs, foi acordado que dois representantes da administração afegã seriam integrados" às missões diplomáticas do Afeganistão na Alemanha.

Mais tarde, uma fonte do Ministério das Relações Exteriores confirmou à AFP que os dois enviados chegaram à Alemanha no fim de semana.

"Eles estão seguindo o procedimento normal de registro antes de começar a trabalhar", disse a mesma fonte.

Segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, os dois representantes trabalharão na embaixada afegã em Berlim e no consulado em Bonn (no oeste do país).

Os talibãs teriam estabelecido essa condição para o retorno dos 81 prisioneiros condenados na sexta-feira, de acordo com o jornal.

