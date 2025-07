Ex-jogador inglês Paul Gascoigne é hospitalizado após se sentir mal em casa

O ex-jogador da seleção inglesa Paul Gascoigne, de 58 anos, foi internado após desmaiar em casa na última sexta-feira (18).

Ele foi levado às pressas ao hospital por seu motorista e assistente pessoal, Steve Foster, que o encontrou inconsciente em sua casa em Dorset, um condado no sudoeste da Inglaterra.

"Paul está no hospital, o melhor lugar possível para ele no momento", disse Foster ao jornal britânico The Sun, acrescentando que o ex-jogador "agradece a todos pelo apoio que recebeu" desde a sua internação.