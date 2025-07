Ex-policial dos EUA é condenado a quase 3 anos de prisão por morte de Breonna Taylor

Uma juíza federal dos Estados Unidos rejeitou, nesta segunda-feira (21), o pedido de clemência do Departamento de Justiça do governo do presidente Donald Trump e condenou um ex-policial a quase três anos de prisão por violar os direitos civis de uma mulher negra, cuja morte em 2020 desencadeou protestos generalizados.

Brett Hankison, ex-detetive do Departamento de Polícia de Louisville, foi condenado em novembro, por um tribunal do júri, por abuso dos direitos civis de Breonna Taylor devido aos disparos que efetuou durante uma operação mal-sucedida em sua residência.

Em uma intervenção incomum, Harmeet Dhillon, chefe da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça do governo Trump, solicitou à juíza Rebecca Jennings na semana passada que condenasse Hankison ao período já cumprido, pelo único dia em que o policial esteve preso quando foi detido.