Governo dos EUA divulga arquivos sobre assassinato de Martin Luther King Jr.

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira (21) "mais de 230 mil páginas" de arquivos classificados sobre o assassinato de Martin Luther King Jr., apesar das preocupações da família do líder dos direitos civis.

Em 23 de janeiro, Trump ordenou por decreto a divulgação de arquivos do governo sobre os assassinatos do ex-presidente John F. Kennedy e de seu irmão Robert F. Kennedy (revelados em março), além do de Martin Luther King Jr., morto em 1968.

As 230 mil páginas se concentram, entre outras coisas, na investigação da polícia federal (FBI) sobre a busca internacional pelo suposto assassino de King e no depoimento de um dos seus companheiros de cela, segundo comunicado da diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard.