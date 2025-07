Grécia criará duas novas reservas para proteger a fauna submarina

Mitsotakis afirmou que o tamanho das novas reservas marinhas gregas "nos permitirá atingir a meta de proteger 30% de nossas águas territoriais até 2030".

- Oceanos são "a própria vida" -

Em maio, Atenas proibiu a pesca de arrasto de fundo nas águas do arquipélago Fournoi Korseon, no Mar Egeu, com o objetivo de proteger recifes de corais ricos em vida marinha, descobertos recentemente e de forma excepcional.

A vizinha Turquia, cuja costa ocidental fica próxima às ilhas do Mar Egeu, respondeu ao anúncio desta segunda-feira criticando a "ação unilateral". "O direito marítimo internacional incentiva a cooperação entre os Estados costeiros desses mares, inclusive em questões ambientais", declarou sua Chancelaria.

Ancara também afirmou que estava disposta a cooperar com a Grécia e que em breve anunciaria seus próprios planos para proteger as zonas marítimas.

Grécia e Turquia, ambos membros da Otan, travam uma disputa histórica sobre as fronteiras marítimas no Mar Egeu. Em 2023, assinaram um acordo com o objetivo de aliviar as tensões.