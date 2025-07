Irã acusa europeus de violar o acordo nuclear de 2015, antes das negociações de sexta-feira

Paris, Londres e Berlim afirmaram que permaneciam comprometidos com o pacto e estavam dispostos a negociar com o Irã. As sanções da ONU e da Europa, de fato, não foram restabelecidas.

Mas o plano idealizado pelos países europeus para compensar o retorno das sanções americanas tem tido dificuldades para se materializar, e muitas empresas ocidentais foram forçadas a deixar o Irã, que enfrenta alta inflação e uma crise econômica.

Em uma declaração nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano intensificou suas críticas às três potências europeias, acusando-as do fracasso do acordo de 2015.

"As partes europeias foram culpadas e negligentes na implementação" do acordo nuclear, disse o porta-voz Esmail Baqai.

Esses comentários ocorrem antes de uma reunião na sexta-feira em Istambul entre o Irã e representantes de França, Reino Unido e Alemanha para discutir a questão nuclear. A reunião foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano.

Os três países europeus acusaram Teerã de violar seus compromissos nucleares e ameaçam reimpor sanções sob uma cláusula do acordo, o que o Irã tenta evitar a todo custo.