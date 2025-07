Irã anuncia que retomará programa de enriquecimento de urânio

"E agora, além disso, é uma questão de orgulho nacional", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou no sábado que os ataques americanos haviam "destruído completamente" os três locais atacados e ameaçou bombardear novamente o Irã caso Teerã retomasse o seu programa nuclear.

Questionado sobre se o urânio enriquecido havia sido preservado, o ministro afirmou não ter "informações detalhadas" a esse respeito, mas que a agência atômica iraniana trabalha para avaliar em que situação se encontra "o material enriquecido".

O Irã planeja se reunir na sexta-feira com Alemanha, França e Reino Unido em Istambul, na Turquia, para tratar do controle da ONU sobre seu programa nuclear. O ministro disse que o governo iraniano está "aberto" a manter conversas indiretas com Washington.

"Estamos abertos a conversas, mas não diretas por enquanto", disse Araghchi à Fox News, para alcançar um acordo sobre as medidas a serem tomadas para "demonstrar que o programa nuclear é pacífico" em troca de os Estados Unidos levantarem as sanções que pesam sobre o Irã.

O ministro iraniano também assinalou que o país continua "tendo um bom número de mísseis" para se defender, apesar de Israel ter atacado os depósitos de armamentos.