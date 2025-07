Israel diz que interceptou mísseis lançados do Iêmen

Rebeldes huthis do Iêmen lançaram dois ataques contra o principal aeroporto de Israel, o mais recente nesta terça-feira (22), e o Exército israelense interceptou ambos, um dia após atacar o porto iemenita de Hodeida.

Israel ataca com frequência áreas do Iêmen sob controle huthi desde que os rebeldes, apoiados pelo Irã, começaram a lançar mísseis e drones contra o país em solidariedade com os palestinos na guerra na Faixa de Gaza.

Os huthis atacaram o Aeroporto Internacional Ben Gurion "usando um míssil balístico hipersônico 'Palestina 2'", segundo o porta-voz militar rebelde Yarya Saree.