João Fonseca sobe para 47º no ranking da ATP, sua melhor colocação

O torneio canadense não terá a presença do líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e do sérvio Novak Djokovic, atual número 6, que desistiram de participar para "se recuperarem depois de Wimbledon".

Além deles, também está fora o britânico Jack Draper (N.5), devido a uma lesão sofrida depois do Grand Slam londrino.

No Top 10, a única mudança foi a ascensão do americano Ben Shelton para a oitava posição, superando o norueguês Casper Ruud, que agora é o número 9.

Por sua vez, o canadense Denis Shapovalov e o cazaque Alexander Bublik, campeões no final de semana, retornaram ao Top 30.

Shapovalov venceu o ATP 250 de Los Cabos, disputado em quadra dura no México, e agora aparece em 28º na lista. Já Bublik foi campeão do ATP 250 de Bastad, disputado no saibro na Suécia, e é o novo número 30.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 21 de julho de 2025: