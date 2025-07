Justiça inglesa nega recurso contra projeto de ampliação da sede de Wimbledon

Esse projeto, que praticamente triplicaria a área do complexo de tênis do All England Club, tem a oposição da Save Wimbledon Park (SWP), uma sociedade que contestou judicialmente a autorização urbanística concedida em 2024 à organização do torneio pela administração área metropolitana da Grande Londres.

Segundo os advogados da SWP, a autorização é "irracional" e descumpre algumas restrições de uso do parque onde será construída a expansão, mas esses argumentos foram rejeitados nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior.

Em comunicado, a SWP descreveu a decisão como "decepcionante", mas manifestou que "continuará lutando" e tentará interpor novo recurso.

No início de julho, o diretor do torneio Jamie Baker ressaltou durante entrevista o "entusiasmo" da organização com o projeto de expansão.

"Sabemos que devemos cumprir várias etapas nos próximos meses. Estamos trabalhando o máximo que podemos e estamos permanentemente abertos", afirmou.

"No final queremos alcançar o melhor resultado para o bairro, para Wimbledon e para o país", acrescentou Baker.