Maior traficante do Equador extraditado para os EUA se declara 'inocente' em Nova York

O narcotraficante equatoriano José Adolfo Macías, conhecido como Fito, se declarou "inocente", nesta segunda-feira (21), das sete acusações que a Justiça americana lhe imputa, em seu primeiro comparecimento a uma corte de Nova York após ser extraditado no dia anterior para os Estados Unidos.

Após escutar seus direitos proferidos pela juíza Vera Scanlon no Tribunal do Distrito Leste de Nova York, o líder da facção Los Choneros se declarou "inocente" através de seu advogado e com ajuda de um intérprete das sete acusações, entre elas tráfico de drogas e tráfico de armas, puníveis com penas de entre 20 anos e prisão perpétua.

Relaxado e sorridente com seus advogados, Macías apareceu na sala do tribunal do Brooklyn sem algemas e vestido com uniforme de presidiário, calça cáqui, camisa escura e por baixo camiseta laranja, igual aos seus tênis.