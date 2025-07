Marchand, campeão olímpico, vai focar no medley no Mundial de Natação

"Ele não disputará os 200m borboleta nem os 200m peito", disse Michel Coloma, do clube Dauphins du TOEC, em Toulouse, à AFP. "Ele quer ver o que acontece nos 200m medley, sem ter outras provas para disputar".

Marchand já detém o recorde mundial dos 400m medley, após superar a marca da lenda americana Michael Phelps em 2023, mas agora ele quer quebrar o recorde de Ryan Lochte de 2011, de 1:54.00, nos 200m medley.

Ela quase alcançou esse feito na final olímpica, vencendo com o tempo de 1 minuto e 54,06 segundos, estabelecendo um recorde olímpico.

Marchand vai estrear no Mundial de Natação no dia 30 de julho, com as eliminatórias dos 200m medley, e a final no dia seguinte.

