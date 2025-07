Petição na França contra retorno de criticado pesticida soma 1,2 milhão de assinaturas

A reintrodução foi reivindicada pelos dois maiores sindicatos de agricultores do país, o FNSEA e o Coordenação Rural.

Os produtores de beterraba-sacarina alegam que, de outra forma, não têm como proteger eficazmente suas culturas e temem a concorrência desleal das importações de açúcar produzido com a ajuda de pesticidas proibidos na França.

O texto de compromisso acordado prevê uma reintrodução "para enfrentar uma ameaça grave que coloca em risco a produção agrícola", sem limite de tempo, mas com uma cláusula de revisão ao final de um período inicial de três anos e, depois, anualmente.

O retorno dos neonicotinoides, particularmente tóxicos para as abelhas, tem sido amplamente criticado por apicultores, órgãos públicos de gestão de recursos hídricos e cientistas, que alertam para a persistência destas substâncias no ambiente, com os consequentes riscos para a saúde.

Após a decisão do Conselho Constitucional, o presidente francês, Emmanuel Macron, pode sancionar a lei ou solicitar uma segunda deliberação sobre o texto.

O grupo ambientalista Future Generations pediu ao presidente que não promulgue a lei, por ser "contrária aos princípios da precaução e da promoção de um modelo agrícola sustentável".