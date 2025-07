Rafinha anuncia aposentadoria aos 39 anos

Vencedor da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e da Copa Libertadores da América com a camisa do Flamengo, o brasileiro Rafinha anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (21), aos 39 anos.

"Tudo tem um começo e um fim. Hoje anuncio oficialmente minha aposentadoria dos gramados (...). Sem arrependimentos, mas com o coração partido, porque não é uma decisão fácil", disse ele em transmissão do SporTV.

O lateral-direito estava livre desde que deixou o Coritiba em março, mesmo clube onde iniciou a carreira profissional há 20 anos.