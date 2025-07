Reino Unido sanciona 135 petroleiros da 'frota fantasma' russa

"Enquanto Putin continuar adiando a abertura de negociações de paz sérias, não ficaremos de braços cruzados. Continuaremos utilizando toda a força do nosso regime de sanções para aumentar a pressão econômica", acrescentou.

Mais de 400 embarcações foram sancionadas pelo Reino Unido desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O Reino Unido juntou-se na sexta-feira às sanções da União Europeia contra o petróleo russo, planejando reduzir o limite de preço do petróleo exportado pela Rússia.

No âmbito deste 18º pacote de sanções, os 27 adicionaram 105 petroleiros "fantasma" à sua lista de navios restritos, que conta com um total de 444.

Nesta segunda-feira, Londres pediu aos aliados da Ucrânia que realizassem uma "campanha de 50 dias" para reforçar seu apoio militar a Kiev e pressionar Moscou a negociar um cessar-fogo antes do fim do ultimato do presidente Donald Trump à Rússia.

Na semana passada, o presidente americano deu 50 dias a Putin para pôr fim à guerra na Ucrânia, sob ameaça de sanções severas, e anunciou um amplo rearmamento de Kiev por meio da Otan.