Rússia afirma buscar coordenação de nova rodada de negociações de paz com a Ucrânia

O governo russo anunciou, nesta segunda-feira (21), que está buscando definir datas para uma terceira rodada de negociações de paz com a Ucrânia, dias depois da proposta feita por autoridades ucranianos de celebrá-las esta semana.

"Assim que houver um acordo final sobre as datas, informaremos imediatamente", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, afirmando que "há muito trabalho diplomático pela frente", visto que ambas as partes têm posições "diametralmente" distintas.

O anúncio ocorre após o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informar no sábado que seu governo propôs à Rússia a organização e uma nova rodada de diálogos de paz nesta semana, em uma tentativa de reiniciar negociações estagnadas desde o início de junho.