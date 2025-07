Rússia descarta avanços diplomáticos rápidos com a Ucrânia

No entanto, o Kremlin declarou no início deste mês que está disposto a continuar as negociações com a Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à Rússia 50 dias para chegar a um acordo de paz ou enfrentar sanções.

- Novos ataques noturnos -

A Rússia lançou uma nova salva de mísseis e drones na Ucrânia durante a noite. Segundo a Força Aérea ucraniana, 426 drones e 24 mísseis russos foram lançados, causando danos principalmente nas regiões de Ivano-Frankivsk (oeste), Kharkiv (nordeste) e Kiev. Todos os mísseis e 403 drones foram neutralizados, afirmou.

O prefeito da capital, Vitaly Klichko, informou que os ataques e os drones interceptados causaram vários incêndios na cidade e danificaram um jardim de infância, edifícios residenciais, um supermercado e a entrada de uma estação de metrô.

O Ministério da Defesa russo, no entanto, informou que atacou "empresas do complexo militar-industrial ucraniano e aeródromos militares" e atingiu seus alvos.

- "Guerra contra a União Europeia" -

Em mensagem no X, o chanceler ucraniano, Andrii Sybiha, criticou os ataques "brutais".