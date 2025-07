Secretário-geral da ONU condena 'acelerada' deterioração humanitária em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou nesta segunda-feira (21) a "acelerada deterioração das condições humanitárias" em Gaza após mais de 21 meses da guerra de Israel contra o Hamas.

"As últimas linhas de vida que mantêm as pessoas vivas estão entrando em colapso", alertou o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, em um comunicado, referindo-se aos meios de subsistência no território palestino.

Segundo ele, o chefe da ONU "lamenta os crescentes relatos de crianças e adultos que sofrem de desnutrição", acrescentou.