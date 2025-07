Uma 'guerra de classes' desloca a população local de Porto Rico

Gloria Cuevas pensava que viveria para sempre em sua casa rosa centenária na costa oeste de Porto Rico, mas o proprietário do imóvel decidiu transformá-la em um alojamento do Airbnb.

Cuevas deixou sua casa -agora roxa e dividida em duas- e sua querida cidade por outra localidade mais ao sul, obrigada a se mudar devido ao aumento do custo de vida e a uma explosão de aluguéis de curto prazo no território da ilha caribenha.

"No início, eu não podia voltar aqui", disse Cuevas, de 68 anos, à AFP, olhando para a casa que uma vez foi seu lar. "Isso me fez sentir triste e com raiva ao mesmo tempo".